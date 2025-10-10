これが買えない！【中山芝1600Ｍ組】 前走でマイルに使われていた馬が13連対をマークと結果を残しているが、中山芝1600Ｍ出走馬は［0・0・0・20］と全滅。 左回り、直線の長い東京に替わり、求められる適性が異なるのか苦戦している。 サウジアラビアロイヤルＣ過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』