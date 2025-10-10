高松市の街路樹 高松市は市道に植えている街路樹の多くに安全や景観の面で問題があるとして、管理計画の策定を進めています。 街の美しい景観などをつくる「街路樹」。高松市が2024年、市道の街路樹5764本を調べたところ、約7割が安全性や景観に問題があることが分かりました。 （高松市 公園緑地課／田渕俊郎 課長補佐）「菊池寛通りという通行量が非常に多い高松市道なんですけど、よく言われる『根上がり』という現