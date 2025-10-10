１０日の東京株式市場で日経平均株価は反落。前日までの急伸の反動が出たほか自民党と公明党の連立を巡る協議が警戒され売りが優勢となった。 大引けの日経平均株価は前日比４９１円６４銭安の４万８０８８円８０銭。プライム市場の売買高概算は２４億９７３０万株。売買代金概算は６兆３３８２億円となった。値上がり銘柄数は１４９と全体の約９％、値下がり銘柄数は１４４２、変わらずは２５銘柄だった。 前日の米株