ビルロワドガロー仏中銀総裁 フランス経済は持ちこたえている ２０２５年のフランスＧＤＰ成長率予測０．７％を確認 政治情勢により国民心理は芳しくないが、経済的には依然良好 政治的な不確実性がＧＤＰ成長率に最大０．５％の影響を及ぼす可能性 フランスは２０２９年のＧＤＰ比３％という赤字目標を維持すべき 来年度はＧＤＰ比４．８％以内の赤字に収めるべき