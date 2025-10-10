ドル円１５２．８０近辺、ユーロドル１．１５６５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は152.80近辺、ユーロドルは1.1565近辺で推移している。ドル円は公明党が自民党との連立離脱を表明したこと受けて、一時152.39レベルまで下落した。しかし、円買い反応は一時的にとどまっており、ほぼ報道時の水準へと戻している。 ユーロドルは狭いレンジで売買が交錯している。東京朝方に1.1556レベルの安値