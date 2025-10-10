ＱＰＳ研究所 [東証Ｇ] が10月10日大引け後(16:30)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の経常損益(非連結)は4.8億円の赤字(前年同期は2.6億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-65.1％→-96.5％に急悪化した。 株探ニュース