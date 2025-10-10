ヤクルトの池山隆寛新監督（59）が10日、明治記念館で就任会見を行った。「緊張と、めちゃめちゃうれしい気持ちです」と率直な心境を語り、「人気のある強いチームをつくりたい」と意気込みを口にした。数々の記録を残したレジェンドOBが先頭に立ち、3年連続でBクラスに沈んだチームの再建に乗り出す。今オフのメジャー挑戦を表明している村上宗隆内野手（25）について聞かれると「正直、いて欲しいですけど」と正直な思いを口