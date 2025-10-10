タレントのIMALU（36）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。パートナーについて語った。2022年から東京と奄美大島の二拠点生活を始め、奄美大島ではパートナーと暮らしているというIMALU。司会の黒柳徹子から「パートナーはどういう方なの？」と問われ、「とても優しい、穏やかな方で。私とかは凄くいろいろ心配性だったり不安症だったり緊張しいだったりするタイプなんですけど、どっちか