◇MLB 地区シリーズ第4戦ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの地区シリーズ突破に妻たちも大喜びです。ドジャースはこの日延長11回の激闘の末、勝利をつかみリーグ優勝決定シリーズに進出しました。ドジャースの夫人会のSNSでは「リーグ優勝決定シリーズへ」と喜びの投稿。妻やパートナーたちの顔には笑顔がはじけます。試合後には、妻や子供たちがグラウンドへ出向き選手らをたたえました