第１歌集『サラダ記念日』で１９８７年に社会現象を巻き起こした歌人、俵万智さん（６２）は現代人の心に届く歌を詠み続けてきました。４月に刊行した言葉の指南書『生きる言葉』（新潮新書）はベストセラーとなっています。言葉の魔術師を形づくってきたのは、歌集からエッセー、絵本まで幅広いジャンルの本でした。『踊り候え』鴨居玲著（神戸新聞総合出版センター）１６５０円、品切れ最大の理解者「父の死を歌にしていい