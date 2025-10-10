クマ10日午前6時ごろ、秋田市河辺三内田尻中野の市道を散歩していた近くの男性（73）が、道路脇にある栗の木の陰から飛び出してきたクマに太ももをかまれるなどし、けがをした。命に別条はない。秋田東署によると、男性は突然襲われたため、クマとは分からなかったが、野生動物の被害と報告を受けた秋田県職員が傷を見て、クマによるものと確認した。