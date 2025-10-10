中国の国営メディアは「公明党が連立政権離脱を決定した」と日本メディアを引用し速報で伝えました。公式なコメントはまだ出ていません。中国政府は高市氏が総裁に当選した際、「台湾問題などにおける政治的約束を誠実に履行し、積極的かつ理性的な対中政策を堅持することを望む」とのコメントを発表。中国は、高市氏の靖国神社への参拝や高市氏が今年4月に台湾を訪問し頼清徳総統と会談していることなどから高市氏を警戒する姿勢