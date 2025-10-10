東京都内の幼稚園で、バスから降りて登園する園児たち＝2022年9月こども家庭庁は10日、親の就労に関係なく子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」を2026年度から全ての自治体で導入するのに当たり、利用時間の上限を「月10時間」とする方針を有識者会議で示した。25年度までに先行して導入した自治体でも月10時間を上限としてきた経緯があり、26年度以降も維持する。年内にまとめる。保護者側からは「足りない」「信頼