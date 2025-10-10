東証グロースに上場していた「オルツ」の粉飾決算事件で、金融商品取引法違反容疑で逮捕された元社長の米倉千貴容疑者（48）らが、監査法人から不正の疑いを指摘されたのをきっかけに、売り上げの水増しに利用した複数の広告会社を大手1社に集約していたことが10日、オルツの第三者委員会の調査報告書で分かった。東京地検特捜部は不正の露見を免れる目的があったとみて捜査を進める。第三者委によると、主力商品の議事録作成