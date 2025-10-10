クマに襲われた人：まさか、自分がクマに襲われるとは…本当に…。10月9日、『サン！シャイン』の取材に応じてくれたのは、秋田・大仙市でクマに襲われた82歳の女性。それは、10月8日の朝、いつものように散歩をしていた時の出来事でした。「顔を狙ってきた…」クマに襲われた女性語る――クマが近づいて来た気配は？クマに襲われた人：全然…。「バーッ」と来て「ハ〜」という感じ。「ワ〜」と言ったら逃げていったから…。背後か