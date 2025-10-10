女優菊川怜（47）が10日、都内で行われた「全国地域安全運動豊島区民大会」に、池袋警察署の一日警察署長として登壇し、囲み取材に応じた。夏服の制服で登壇し「ちょっと淡い色で、ソフトな印象ですね」と笑顔。特殊詐欺などの啓発イベントとあって、詐欺被害の経験を聞かれると「私自身も電話につい出てしまったことがある」と告白した。ここ1年以内の出来事といい「未払いがあってこのままだと利息みたいなのが積み上がっていく