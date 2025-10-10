ジェイグループホールディングス [東証Ｇ] が10月10日大引け後(16:30)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比6.2％減の2億2700万円に減り、通期計画の3億6500万円に対する進捗率は前年同期の68.8％を下回る62.2％にとどまった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比25.5％増の1億3800万円に伸び