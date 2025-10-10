ユミちゃんを独り占めしたいこれデートでは!? 気になる会社の先輩から夢のような誘い／憧れのイケメン先輩が、束縛クズ男に豹変しました（1）恋愛経験のほとんどないユミは、会社で断トツイケメンの先輩・本村から告白されて有頂天！ まさか憧れの先輩から「君を独り占めしたい」と言われるなんて…と夢見心地でお付き合いが始まりました。ところが男友達と会うのはNG、男性の連絡先はすべて消す、返信は5分以内など、次第に彼の要