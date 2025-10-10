¡Ö¶áÅ´¤¢¤ª¤¾¤é?¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§ÅçÅÄÁ±¹°»áÄó¶¡¡ËÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ï10Æü¡¢¶áÅ´¤ÎÃÄÂÎÀìÍÑÎó¼Ö¡Ö¤¢¤ª¤¾¤é?¡×¤ÇÂçºå¾åËÜÄ®¤«¤é¶áÅ´Ì¾¸Å²°¤Ø¸þ¤«¤¦¡Ö¶áÅ´¤ª¤¯¤Î¤Û¤½¤ß¤Á¹æ¡×¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç´´Àþ¤ä¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Î¡Ö½ªÃå±Ø¡×¤ò¤á¤°¤ë°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿1Çñ2Æü¤Î¹ÔÄø¤Ç¡¢½ÐÈ¯Æü¤Ï2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡£Î¹¹ÔÂå¶â¤Ï31,000±ß¡Á¡£¢¨¾¾ÈøÇÎ¾Ö¤Î¡Ö¤ª¤¯¤Î¤Û¤½Æ»¡×¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜºÇÄ¹¤Î±Ä¶Èµ÷Î¥¤ò¸Ø¤ë»äÅ´¡¦¶áÅ´¤Î¡¢Âç´´Àþ¤«¤é