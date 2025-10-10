ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ [東証Ｓ] が10月10日大引け後(16:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結最終損益は5200万円の黒字(前年同期は2400万円の赤字)に浮上し、従来予想の300万円の黒字を上回って着地。 通期計画の1億5100万円に対する進捗率は34.4％となった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終損益は9900万