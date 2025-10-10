10月9日、久本雅美と爆笑問題・田中裕二がMCをつとめる『秘密のケンミンSHOW極』（日本テレビ系）に、元NHKアナウンサーの堀尾正明が出演した。堀尾は「私、大宮育ちで、埼玉県応援団コバトン倶楽部のメンバーなんです」と自己紹介。埼玉愛を語りあう県人会だが、「場所がいつも池袋で開かれています」とオチをつけると、スタジオは爆笑に包まれた。埼玉県民熱愛グルメとして紹介されたのは、町中華「娘娘（にゃんにゃん）」