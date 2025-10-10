異例の再収録だ--。公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕・送検され、10月6日に釈放されたAぇ! groupの草間リチャード敬太容疑者。この問題を受け、グループの大事な冠番組が、草間抜きで収録し直すことが判明し、ファンに動揺が広がっている。「フジテレビは9日、グループの関東初レギュラー冠番組『Aぇ！groupのQ＆Aぇ！』についての対応を明らかにしました。サンスポによれば、10月12日スタートの初回の放送内容を変更し、草間