ＦＩＸＥＲ [東証Ｇ] が10月10日大引け後(16:30)に決算を発表。25年8月期の連結最終損益は21.1億円の赤字(前の期非連結は1.5億円の黒字)に転落し、従来予想の16.5億円の赤字を下回って着地。なお、26年8月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結最終損益は9.1億円の赤字(前年同期非連結は1.9億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-27.2％→-65.7％に急悪化した。