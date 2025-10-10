◇MLB カブス 6-0 ブリュワーズ(日本時間10日、リグリー・フィールド)ブリュワーズのパット・マーフィー監督は、逆王手をかけたカブスへ称賛の意を表しました。先に3勝したチームが突破となる地区シリーズで対戦しているブリュワーズとカブス。最初の2戦をブリュワーズが勝利し王手をかけるも、カブスの本拠地で迎えた3戦目以降はカブスが2連勝と逆王手をかけました。ブリュワーズのマーフィー監督は、流れを取り戻す方法について