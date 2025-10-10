秋が旬の栗やブドウと、ハーゲンダッツ アイスクリームを楽しめる！東京・市ケ谷の「アプローズスクエア 東京迎賓館」や、埼玉・大宮の「大宮アートグレイス ウエディングシャトー」をはじめ、全国7都市のゲストウエディング会場では、秋が旬の栗やブドウと「ハーゲンダッツ アイスクリーム」が主役の『モノクロ・ゴシックアフタヌーンティーwith ハーゲンダッツ』を2025年11月23日（日）まで開催中。結婚式以外では、普段は入るこ