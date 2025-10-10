7月20日に小倉芝1800メートルで新馬戦を勝ち上がり、次走のアイビーS（18日、東京芝1800メートル）に向けて調整していたベレシート（牡2＝斉藤崇、父エピファネイア）は9日夜に熱発したため回避が決まった。10日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。厩舎の先輩でもある母クロノジェネシスは19年秋華賞、20＆21年宝塚記念、20年有馬記念とG1を4勝した。来週、栗東トレセンから近郊のノーザンファームしがらきに移動し、