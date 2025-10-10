ラグビー・リーグワン1部のBR東京は10日、東京都世田谷区内のグラウンドで、大相撲の中村部屋の力士たちと合同練習を行った。HO武井日向（28）や元オーストラリア代表のPRパディー・ライアン（37）らフロントローを中心としたFW陣8人が参加。十両・宮乃風（26）ら4人の力士たちと一緒にタックルやスクラムマシンを押す練習で汗を流した。特に盛り上がったのは、モールの練習。FW5人で力士3人（平均体重147キロ）を力いっぱい押