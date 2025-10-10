「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」の共同会見が１０日、行われた。１１日に開幕するファーストステージ（エスコンフィールド）で３位オリックスを迎え撃つ日本ハム・新庄監督は、同席した清宮幸太郎内野手をいじるなど、新庄劇場を繰り広げた。「今年１２勝１２敗で五分の戦いでやってきたんですけど、３連覇してるオリックスさんの方が経験値があるので、勝ち負けでいったらオリックスさんの方が有利かなと。