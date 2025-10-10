赤沢経済再生相は１０日午前、ラトニック米商務長官と約６０分間の電話会談を行った。同日の記者会見で赤沢氏は、「日米関税合意の実施を通じて、同盟の強化や経済安全保障の確保、経済成長の大幅な促進につなげていくことを改めて確認した」と述べた。電話会談の意味について赤沢氏は、「私の推測だが、大統領の来日が近いということで、日米関税合意の中身についてもお互いの進捗（しんちょく）状況を点検しておきたい気持ち