関西ジュニア・ＡｍＢｉｔｉｏｕｓの真弓孟之が１０日、大阪市内で、出演する舞台「一富士茄子牛焦げルギー」（２０２６年１月１５〜１８日、大阪・サンケイホールブリーゼほか）の取材会に、共演の古田新太、羽野晶紀とともに出席した。絵本作家・たなかしん氏の同名小説を原作にした朗読劇。真弓はこの日、２人と初対面だったが、名前の「たけゆき」からとって「いきなり『たけ』って呼んでくれて」と感激した。一方、古田は