俳優の水谷貞雄さんが９月２９日午前４時２２分、心不全のため東京都町田市内の病院で死去していたことが１０日、分かった。９１歳だった。所属の「劇団民藝」が発表した。葬儀は今月７日に家族葬で執り行われた。喪主は妻の俳優・田端ゆり。水谷さんは早大法学部卒業後、１９５６年に劇団民藝附属水品演劇研究所に入所。６２年に劇団員となった。５８年に舞台「法隆寺」で初出演。チェーホフ作「櫻の園」やアンネ・フランク原