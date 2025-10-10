公明党の斉藤鉄夫代表が１０日、自民党の高市早苗総裁と国会内で会談し、連立から離脱する方針を伝えた。会談後、会見した斉藤氏は「最も重視した政治とカネに関する基本姿勢に関して、意見の相違があった」と説明。公明が求めた企業・団体献金の規制は「今後、検討する」と回答されたほか、裏金問題で秘書が略式命令を受けた萩生田光一氏が幹事長代行に起用されたことにも触れ、「国民感情とかけ離れている」と切り捨てた。