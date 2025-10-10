４人組女性アイドルグループ「Ｏｔｏｍｅｒｉａ（オトメリア）」が１０日、デビュー記者会見を東京・渋谷のＳＨＩＢＵＹＡＶＩＤＥＮＴで行った。オトメリアは１１日１１時２０分から、入場無料のデビューライブを同所で行う（別途ドリンク代６００円）。メンバーはアイドル歴４年のリーダー・叶奏かなた、空手二段の黒帯アイドル・もも、グループのかわいい担当・ｓｏａ、現役早大生で新体操でインターハイ出場経験があるか