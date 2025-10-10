日本ハム・伊藤大海投手が１０日、エスコンで行われた全体練習に参加し、１１日のＣＳ第１Ｓ初戦、オリックス戦の先発に備えて調整した。昨季のＣＳでは最終Ｓ初戦の先発を託されたが、今季は第１Ｓの開幕投手。本拠地ＣＳは初体験で「最初はもちろん緊張するとは思うが、それを楽しんでいけるような準備をしたい。（オリックス打線は）つながると本当にどんどんつながっていく打線。小さくなりすぎないように、攻めた中でファ