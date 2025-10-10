ハンドボールリーグH、大崎オーソル埼玉に漂う名門復活の予感復活を目指すハンドボール界の名門、大崎オーソル埼玉がリーグHで今季初黒星を喫した。ここまで3勝1分けと負けなしの大崎は9日、東京・墨田区のひがしんアリーナでジークスター東京と対戦。前半16-10で折り返したが、後半逆転を許して26-28で敗れた。前半は完全にゲームを支配した。中盤までは競り合ったが、15分過ぎからの連続得点で突き放した。相手の攻撃を激し