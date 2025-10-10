1960年代、忠清南道瑞山（ソサン）に孤児や浮浪者を不法移住させた後、強制労役などで人権侵害をした事件で、国が損害賠償をすべきとの判決があった。大韓法律救助公団は消滅時効が完成する前、被害者から依頼を受けて訴訟を進めてきた。「瑞山開拓団(大韓青少年開拓団)」は5・16軍事政変以降、社会浄化という名目で始まった。約1700人の市民が適法の根拠なく逮捕、取り締まりを受け、瑞山市仁旨面毛越里（アンジミョン・モウォル