高市早苗首相となるのでしょうか（写真：ブルームバーグ）【画像でわかる】｢初の女性首脳｣就任時に各国の株価はどう動いたのか高市早苗氏が自民党総裁に選出され、首相となる可能性が高まったことを受け、株式市場は堅調に推移しています。高市氏は、公共投資や安全保障分野に重点を置いた国家予算の配分を通じて、国の活力を取り戻す姿勢を明確にしています。景気拡大への展望に加え、日本初となる女性首相誕生の見込みが政治の転