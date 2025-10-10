カーアクセサリーブランド「D.A.D(GARSON)」と「倖田來未」さんによるスペシャルコラボレーション第2弾が登場！“ラグジュアリー × 大人カッコいい”をテーマにした全9アイテムのカーアクセサリーが、2025年10月11日(土)より発売されます。 D.A.D × KODA KUMI SPECIAL COLLABORATION Vol.2  販売開始日：2025年10月11日(土)展開場所：D.A.D公式通販サイトおよび全国のD.A.Dスペシャルショップ 前回のコラボ