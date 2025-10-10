瀬戸内市役所 岡山県瀬戸内市の難波利光副市長が健康上の理由で10月31日に退職します。瀬戸内市は後任を公募しています。 日本国籍を有する25歳以上で、行政または民間で管理職の経験があることなどが条件です。「人が集い、手取りが増えるまちづくりに向けて、あなたが取り組むべきこと（4000字以内）」と「これまでに自ら提案して実現した仕事について、具体的な内容と実現における難所、それをどう乗り越えたのか、また