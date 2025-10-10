のんき飯店 ドチェチェ「ガパオライス（ランチ）」930円 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回のテーマはその国や地域に伝わる民族独自の料理、「エスニック料理」です。岡山から豊かでスパイシーな味わいが魅力のタイ料理を紹介します。 岡山市北区の「ドチェチェ」は1996年創業、居心地のいい空間でこだわりのタイ料理が味わえるお店です。 お薦めは、ランチで楽しめる「ガパオ