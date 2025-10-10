陸上の日本女子中長距離のエース、田中希実（26＝ニューバランス）が10日、神戸市の兵庫県庁を訪れ、兵庫県の斎藤元彦知事を表敬訪問した。兵庫県小野市出身の田中は、世界陸上では2種目に出場。1500メートルは予選敗退、5000メートルは12位だった。「世陸ロスになった」という斎藤知事に、大舞台で感じたことを語った。「世界陸上から、はや1カ月近くが経とうとしていて、凄く昔のことのように感じていて。それだけあの空間