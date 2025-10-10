公明党の斉藤代表は自民党の高市総裁との党首会談を受け、連立を解消する意向を明らかにしました。公明党は、政治とカネをめぐる企業・団体献金の抜本的な規制強化を求めていましたが、自民党側は譲歩せず合意に至りませんでした。【映像】公明党・斉藤代表の発言斉藤代表は「最も重視する政治とカネに関する基本姿勢で意見の相違があった。自民党の回答は誠に不十分だ」と述べました。自公の連立政権は「いったん白紙とする