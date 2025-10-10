収穫期を迎えたコメ＝8月、新潟県三条市農林水産省は10日、2025年産の主食用米の収穫量が9月25日時点で747万7千トンに上るとの見通しを発表した。前年と比べ68万5千トン増加し、約1割の伸びとなる。昨夏のコメ不足「令和の米騒動」で消費者や外食産業からコメを求める声が高まったことを踏まえ、生産意欲を強めた農家が作付面積の拡大に動いた。天候に恵まれ全国的に作柄も良好だった。市場に出回るコメが増え、高止まりする価格