ヤクルト・巨人・DeNAで活躍しDeNAで監督を務めたアレックス・ラミレスさん（51）が8日に行われた横浜国立大学教育学部附属特別支援学校での野球イベントに参加。児童・生徒を相手に笑顔のバッティング指導を行った。【写真】ラミレス氏、子供たちに“ゲッツ”イベント冒頭でラミレスさんは「1つだけ約束してください。とにかく野球をやっている時はスマイル！」と挨拶。同校には小学生から高校生までの、知的障害のある児童・生徒