1995年にデビューし、2004年に引退。その後、2006年に復活を遂げるも2010年には再び沈黙。そして2025年4月に15年ぶりに業界復帰を果たした、セクシー女優の愛田るかさん。デビューから30年の時を経て、現在53歳となった彼女は今、何を思うのか。「恋愛願望も結婚願望も今はありません。完全に美容オタクになっています」デビューのきっかけや過去の恋愛、肌で感じた業界の変化、さらには驚くほどハマっているという美容とアンチエ