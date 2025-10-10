―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回訪れたのは、新卒で入社した印刷会社を辞め、再就職した編集プロダクション時代、行きつけだったカレー店だ。いまでも贔屓にしているお店での願いは今