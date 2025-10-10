◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手が試合後、自身の投球について振り返りました。2勝1敗で迎えた地区シリーズ第4戦、佐々木投手は8回からマウンドに上がると3回を完璧に抑えるパーフェクトピッチングを披露し、チームの地区シリーズ突破に貢献しました。この日は最速162キロをマークするなど160キロ超えを連発する投球を披露。9人目のバッターを迎えるとスタジアム