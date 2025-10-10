「蒼翼（そうよく）」全日空商事は、茨城県那珂市にある木内酒造と商品開発したANAオリジナルジャパニーズウイスキー「蒼翼（そうよく）」の第二弾商品を数量限定で発売する。10月14日10時から、ANA公式ECサイト「ANAショッピング A−style（以下、A−style（エ−スタイル））」および「ANAショッピング A−style ANA Mall店（以下、ANA Mall（エイエヌエー モール）店）」、国内線機内／ラウンジ内のANA Wi−Fi serviceからアクセ