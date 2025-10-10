KOKUBO（小久保工業所）は、透明容器にスノコが付いた「スノコ Plus 冷凍ご飯保存容器」を発売する。ポリプロピレン製の容器とフタにスノコ付き。1食分約200gのご飯をコンパクトに冷凍保存できる。電子レンジで温めると、スノコ効果で余分な水分がしっかり切れて、冷凍ご飯をふっくらおいしく食べられる。薄型なので、全体がムラなく均一に仕上がる。ラップなしで繰り返し使えるので手軽だとか。容器が透明なので、中に入っている