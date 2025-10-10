現役時代は阪神タイガース、北海道日本ハムファイターズでユーティリティープレイヤーとして活躍し、現在は野球解説者としても人気を集める今成亮太。10月6日(月)〜27日(月)の期間、宮崎県内各地で開催される「第22回みやざきフェニックス・リーグ」では、注目試合20試合がスカパー！各チャンネルで放送・配信される。その第1クールで解説を務める今成に、選手にとってのフェニックス・リーグの意義や、ファンが注目すべきポイント